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謝淑薇攜手比利時搭檔 闖進印地安泉女雙冠軍戰

2024/3/15 10:42（3/15 10:55 更新）
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台灣女子網球好手謝淑薇（左）15日和比利時搭檔梅丹斯（右），在美國加州印地安泉網球賽女雙4強擊敗美澳組合，順利搶下冠軍賽門票。（圖取自twitter.com/BNPPARIBASOPEN）
台灣女子網球好手謝淑薇（左）15日和比利時搭檔梅丹斯（右），在美國加州印地安泉網球賽女雙4強擊敗美澳組合，順利搶下冠軍賽門票。（圖取自twitter.com/BNPPARIBASOPEN）
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（中央社記者黎建忠台北15日電）台灣女子網球好手謝淑薇今天和比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens），在美國加州印地安泉網球賽女雙4強，以6比2、7比6擊敗馬蒂內茲與培瑞斯的美澳組合，順利搶下冠軍賽門票。

謝淑薇

謝淑薇小檔案

生日：1986年1月4日

重要事蹟：
2013 WTA女雙冠軍
2013、2019、2021、2023溫網女雙冠軍
2014、2023法網女雙冠軍
2024澳網女雙、混雙冠軍

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和梅丹斯首盤打來相當順手，前6局就破了對手2次發球局，而自己的3次發球局都順利保發，很快就形成5比1的絕對優勢，接著雙方都互保發球局，讓謝淑薇和梅丹斯順利先以6比2拿下。

第2盤對手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與培瑞斯（Ellen Perez）也逐漸回穩，雙方前12局都各有1次破發點但沒有拿下，於是戰成6比6的局數平手，進入搶7大戰。

關鍵的搶7大戰，謝淑薇和梅丹斯表現依舊沉穩，對手前5次發球分破了2個，而自己的4次發球分全都拿下，形成6比3的領先，並握有3個賽末點。

儘管對手靠著2次破發努力救回2記賽末點，但謝淑薇還是靠著老到經驗，和搭檔再破對手在搶7局的第3個發球分，順利以7比5收下搶7勝利，並且以直落2盤擊敗對手闖進冠軍戰。

接下來謝淑薇和梅丹斯將對上澳洲韓特（Storm Hunter）與捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova）組合，雙方在今年澳洲網球公開賽4強曾交手過，當時謝淑薇和梅丹斯獲勝。

謝淑薇生涯曾分別於2014、2018、2021年3度在印地安泉網球賽（Indian Wells）女雙封后，且3次都和不同搭檔合作。（編輯：管中維）1130315

#梅丹斯
#謝淑薇
#馬蒂內茲
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