魏碩成熱身賽先發5局失1分 率兄弟擊敗桃猿

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟本季本土先發輪值人選之一魏碩成今天官辦熱身賽先發，投5局雖有偏多6次四死球保送，但僅失1分，兄弟5局上靠著滾地球送回超前分，終場以2比1擊敗樂天桃猿隊。

中華職棒中信兄弟隊本季先發投手輪值預計是3洋投、2本土投手，本土先發投手人選有徐基麟、魏碩成和鄭凱文。

兄弟隊投手魏碩成今天官辦熱身賽對桃猿隊先發，開賽稍微有狀況，先保送陳晨威，接著被林立敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，沒有多掉分數。

魏碩成2局下讓打者3上3下，3局下1人出局後被敲出安打，接著投出四壞保送、觸身球保送，守備幫忙抓出局數，接著又投出四壞保送，再讓朱育賢敲出中外野方向飛球出局、穩守不失分。

兄弟今天3局上靠著保送、暴投、江坤宇安打攻占一、三壘，2人出局後岳政華適時安打送回追平分，5局上岳東華敲出三壘打，再靠著高宇杰敲出滾地球送回團隊超前分。

魏碩成今天總計用80球投5局，僅被敲出3支安打，投出6次四死球保送、2次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。（編輯：張雅淨）1130318