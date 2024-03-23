足協下週還球員欠款 理事長：任期內清償所有債務

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（中央社記者陳容琛台北23日電）中華民國足球協會積欠球員出場費和獎金，足協今天透露，預計於下週開始還款。理事長王麟祥今天也重申，任期內必定會清償所有欠款。

中華民國足球協會過去因舉辦或參加各項國內外賽事而累積新台幣逾1億元債務，新任足協理事會民國112年接手後，雖已逐步展開協商還款事宜，但涉及選手的費用部分，迄今仍未完全償還。

不過，在今天舉行的第13屆第3次會員大會中，足協透露，至本週已經清償積欠款項新台幣2400餘萬元，目前還款計畫金額約3100萬元，預計下週支付球員等個人工作費共490餘萬元。

足協理事長王麟祥透過新聞稿強調，任期內必定會清償所有欠款，「過去1年來協會整體規畫與運作並不如預期順利，在這過程中社會各界也給了許多的批評與建議，我們也多虛心的聆聽與調整。」

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王麟祥提到，雖然接任理事長以來，即承受極大財務壓力，但仍盡力維持足協與各級國家隊的集訓出賽運作，確保財務正常化，特別不再積欠選手、教練與工作人員任何人事費。

「在進行協會改革過程中，我們也體認到與各方的溝通對話的必要性，除了將協會現況更透明化，營運方式也應隨台灣足球發展與時俱進。」王麟祥透露，願意敞開談話之門，更樂意依體育署建議安排與關心足球的團體代表、專家學者面對面討論，共同為台灣足球一起努力。（編輯：陳政偉）1130323