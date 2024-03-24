更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職3/300
首頁 / 運動

鄭鎧文轟3分砲 熱身賽味全龍砲火猛擊退桃猿

2024/3/24 17:32（3/24 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒24日在天母棒球場進行官辦熱身賽，味全龍與樂天桃猿一共出現5發全壘打，其中龍隊鄭鎧文（中）在第3局轟出逆轉3分砲，助隊終場以12比3擊退桃猿隊。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月24日
中華職棒24日在天母棒球場進行官辦熱身賽，味全龍與樂天桃猿一共出現5發全壘打，其中龍隊鄭鎧文（中）在第3局轟出逆轉3分砲，助隊終場以12比3擊退桃猿隊。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒今天在天母棒球場的官辦熱身賽，味全龍與樂天桃猿一共出現5發全壘打，其中龍隊的鄭鎧文轟出3分砲，劉基鴻、蔣少宏也都開轟，終場龍隊以12比3擊退桃猿隊。

桃猿隊在2局下靠著林承飛轟出陽春全壘打，攻下1分；不過味全龍隊鄭鎧文在3局上從鈴木駿輔手中敲出3分砲，一棒逆轉比分，5局上劉基鴻再轟出陽春全壘打，龍隊取得4比1領先。

雖然5局下桃猿隊宋嘉翔轟出2分全壘打，追到1分落後；不過龍隊6局上一、三壘有人時，郭嚴文敲安打送回1分；8局上龍隊一、二壘有人時，桃猿投手陳冠宇發生傳球失誤，郭嚴文再敲安打帶有2分打點，9局上包含蔣少宏的2分砲在內再灌5分，終場龍隊就以12比3奪勝。

龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）此戰用68球投5局，被敲5支安打，包含2發全壘打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉3分；接著張景淯中繼投1.2局沒有被敲安打，投出2次保送，沒有失分，之後廖任磊、林凱威、陳冠偉也都沒有失分。

桃猿隊先發投手鈴木駿輔則是用84球投5局，被敲8支安打，出現3次四死球、5次三振，失掉4分，吞下敗投，另外第5任投手陳鴻文投0.1局失4分。（編輯：張雅淨）1130324

#中職
#味全龍隊
#桃猿隊
#郭嚴文
#劉基鴻
#鄭鎧文
#味全龍
#蔣少宏
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳重廷延續提早到球場習慣 盼做好護送隊友角色
172.30.142.229