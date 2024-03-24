鄭鎧文轟3分砲 熱身賽味全龍砲火猛擊退桃猿

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒今天在天母棒球場的官辦熱身賽，味全龍與樂天桃猿一共出現5發全壘打，其中龍隊的鄭鎧文轟出3分砲，劉基鴻、蔣少宏也都開轟，終場龍隊以12比3擊退桃猿隊。

桃猿隊在2局下靠著林承飛轟出陽春全壘打，攻下1分；不過味全龍隊鄭鎧文在3局上從鈴木駿輔手中敲出3分砲，一棒逆轉比分，5局上劉基鴻再轟出陽春全壘打，龍隊取得4比1領先。

雖然5局下桃猿隊宋嘉翔轟出2分全壘打，追到1分落後；不過龍隊6局上一、三壘有人時，郭嚴文敲安打送回1分；8局上龍隊一、二壘有人時，桃猿投手陳冠宇發生傳球失誤，郭嚴文再敲安打帶有2分打點，9局上包含蔣少宏的2分砲在內再灌5分，終場龍隊就以12比3奪勝。

龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）此戰用68球投5局，被敲5支安打，包含2發全壘打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉3分；接著張景淯中繼投1.2局沒有被敲安打，投出2次保送，沒有失分，之後廖任磊、林凱威、陳冠偉也都沒有失分。

桃猿隊先發投手鈴木駿輔則是用84球投5局，被敲8支安打，出現3次四死球、5次三振，失掉4分，吞下敗投，另外第5任投手陳鴻文投0.1局失4分。（編輯：張雅淨）1130324