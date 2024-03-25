孫準浩捲中國踢假球風波 遭拘禁10個月獲釋返韓

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）中超足球山東泰山隊的韓國外援孫準浩因涉入踢假球嫌疑，遭中國公安逮捕拘禁10個多月，韓國外交部證實，孫準浩已獲釋並在今天返回韓國。

韓國外交部說明，當局自孫準浩被捕以來，持續透過各種管道與中方溝通，要求中國當局盡速且依照公正程序進行調查，與孫準浩家屬保持密切聯絡同時，也進行20多次領事面談，積極協助律師與孫準浩會面等事項。

中國男足在2022年11月陷入踢假球風暴，孫準浩去年5月12日在上海虹橋機場搭機返韓前被中國公安攔下帶走，以非國家工作人員受賄罪行遭刑事拘留，外界猜測他可能參與球賽造假，或在移籍過程中收受金錢，但據稱孫準浩強烈否認這些罪名。

中國公安在去年6月刑事拘留期滿後正式逮捕孫準浩，韓國政府多次要求中方釋放孫準浩，但中國政府以「案件正在調查中」，拒絕透露孫準浩被捕後的具體狀況。。

韓國外交部雖證實孫準浩已獲釋，但因牽涉個人隱私，未透露相關調查是否已結束、判決結果為何等詳細狀況。（編輯：韋樞）1130325