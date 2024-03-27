台商出手 LPGA洛杉磯錦標賽獎金加碼為1.2億元

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽（LA Championship）25日宣布，本屆總獎金從原先300萬美元，提高為375萬美元（約新台幣1.2億元）。台灣企業家王文祥夫婦是出資者。

美國塑膠管廠商JM Eagle董事長王文祥與妻子王范文華25日出席美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽的媒體日活動，宣布獎金加碼，為所有參賽選手提供免費住宿。

今年LPGA洛杉磯錦標賽將在4月25日到28日舉行。王文祥夫婦去年開始贊助洛杉磯錦標賽，為期5年，首年將賽事獎金從150萬美元為增加到300萬美元；今年再度加碼，總獎金增加到375萬美元。

去年LPGA賽事，獎金超過300萬美元只有5場，今年已增加為11場。王文祥受訪表示，希望拋磚引玉，起帶頭作用。他表示，美國是族群大熔爐，身為在美國的台灣人，有責任貢獻社會。

王文祥出身台灣，在美事業有成，現為美國女子職業高爾夫賽事的贊助者，他表示已邀請了18名台灣企業家到美國，一同參與職業-業餘（Pro-Am）配對賽。

同樣熱衷運動賽事的中信慈善基金會董事長辜仲諒是其中之一。王文祥說，希望讓台灣的企業家認識美國職業運動的運作，共同為台灣運動賽事出一分力。

王范文華表示，從女性角度出發，得知職業高爾夫球界，女子賽事LPGA獎金只有男子賽事PGA的20%，覺得「女人應該幫助女人」，提升女子選手的待遇與生計。

目前世界排名19的葛林（Hannah Green），去年贏得洛杉磯錦標賽冠軍獎金45萬美元（約新台幣1450萬元），25日活動上在媒體鏡頭之前揮桿。

葛林接受中央社訪問表示，王文祥夫妻為賽事獎金加碼，意義重大，但她不覺得意外。因為她感受到王家對女子高爾夫的熱心，扮演開拓者的角色，帶動了其他企業加強對女子高爾夫的投入。

葛林2019年曾經到台灣參加裙擺搖搖LPGA賽事，受訪時對於台灣美食小籠包、珍珠奶茶非常難忘，希望有機會再度造訪台灣。

葛林鼓勵台灣的年輕選手：「訓練有時候非常艱辛，並不總是令人開心，但只要你能努力投入、享受自己，有一天你也可以站上LPGA的舞台。」（編輯：陳慧萍）1130327