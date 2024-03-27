林書豪捲禁藥風波 球團老闆王文祥首度回應喊冤

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）籃球明星林書豪為了治療傷勢，使用靜脈雷射治療，違反禁藥規定；球團老闆王文祥接受中央社訪問，首度回應風波「我們滿冤枉的」。

球星林書豪近日拍攝影片，分享場外生活，遭人發現他在片中為了治療足底筋膜炎，使用靜脈雷射治療（ILIB）違反禁藥規定。後來林書豪遭聯盟禁賽5場、罰款新台幣15萬元。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽（LA Championship）25日舉行媒體日，企業家王文祥與妻子王范文華出席。兩人公司為今年賽事提供375萬美元（約新台幣1.2億元）總獎金。

王文祥與王范文華接受中央社訪問，回應新北國王隊及球星林書豪近日捲入的禁藥風波。

王文祥身為美國最大的塑膠管廠商JM Eagle董事長，近年出資在美國、台灣兩地推廣運動，贊助女子高爾夫LPGA賽事第2年，也是台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊的董事長。

王文祥說：「我覺得我們滿冤枉的。我們不知道有這個規則，不知道這個治療方式不行。」

王文祥表示，無論球隊或林書豪，從這次風波學到經驗，並強調贊助國王隊是希望提升台灣職籃環境，促進運動風氣。他引用已故父親、企業家王永慶的話，用台語講「要運動」，強調王家熱愛運動，這也是他贊助高爾夫、職籃的初衷。

王文祥分享贊助國王的理念「把球員當做自己家人，永遠照顧自己的家人」，又說「我們不把國王隊看做利潤中心，我們用品行很好的球員，提升台灣職籃環境」。

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國王隊成立3年，由王永慶家族第3代操盤，第2代的王文祥擔任球團董事長。王文祥夫妻人在美國，與台灣的球隊經營團隊經常透過視訊會議，越洋討論球隊事務。當初設計LOGO、球衣樣式，王范文華也參與決策。

王范文華說，國王隊是一支新球隊，經營團隊「從零開始」，這次是很好的學習機會。王范文華表示，林書豪初衷是治療傷勢，盡快恢復身手，球隊陷入風波「就像人生一樣會遇到挫折，我們在挫折當中學習，之後變得更好、更強壯」。（編輯：張芷瑄）1130327