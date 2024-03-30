林昀儒遭馬龍逆轉 無緣WTT仁川冠軍賽4強

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（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣「桌球一哥」林昀儒今天在WTT仁川冠軍賽男單8強戰，以11比6、12比14、7比11、7比11遭到中國名將馬龍逆轉，無緣男單4強。

林昀儒近期表現亮眼，日前在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站，挺進男單4強，也讓世界排名重回第6，上週則是征戰日本桌球T聯賽，帶著例行賽男子最有價值球員（MVP）氣勢，幫助所屬的木下東京隊勇奪男子組冠軍。

本週林昀儒啟程赴韓國參加總獎金30萬美元（約新台幣960萬元）的WTT仁川冠軍賽，昨天在16強擊敗地主好手張禹珍，搶下男單8強門票；今天強碰中國前球王馬龍，兩人曾在去年的WTT法蘭克福冠軍賽男單決賽正面交鋒，當時由林昀儒以4比1逆轉奪冠。

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雙方相隔不到半年再度對決，林昀儒在首局成功壓制馬龍，以11比6先馳得點，沒想到在第2、3局皆遭到逆轉，尤其第2局還錯失3個局點機會，導致以12比14、7比11讓出，無緣率先取得聽牌優勢。

進入關鍵第4局，林昀儒一開始陷入2比5落後，不過接下來連得2分，迫使馬龍喊出暫停重新調整。暫停後林昀儒維持不俗的狀態，甚至一度以7比6領先，可惜接著卻連續丟掉5分，最後以7比11不敵馬龍，無緣晉級男單4強。（編輯：管中維）1130330