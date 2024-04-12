黃保羅繳好投後下二軍休10天 不影響先發輪值

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（中央社記者楊啟芳新北12日電）中職富邦悍將19歲投手黃保羅昨天繳出先發5局好投，幫助球隊搶勝，不過今天被下放二軍，至少可以休息10天再先發，教頭陳金鋒指出，只是單純下星期先發輪值已經安排好。

將滿20歲的黃保羅昨天先發對上味全龍隊，用86球投5局，僅被郭嚴文敲1支安打，投1次保送、2次三振，沒有失分，奪下生涯一軍首勝，而且是悍將本季第2名投滿5局的先發投手。昨天賽後總教練陳金鋒也稱讚，黃保羅能完成5局，讓後面的投手不用提早登板。

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不過，悍將今天就把黃保羅下放二軍，並拉上牛棚投手歐書誠。陳金鋒今天表示，並不是因為黃保羅有狀況，「是因為他先發完了，這幾天也沒辦法丟，要至少休息5、6天以上。」但不會影響到一軍先發輪值，下星期都已經安排好。

由於黃保羅去年有肩膀傷勢，悍將球團刻意讓他開季從長中繼出發、慢慢拉長局數，先發也控制在85球左右，昨天先發完後，也至少會休息10天。至於是否會有單季用球或局數限制，陳金鋒指出，目前是沒有，最主要就是單場用球數。（編輯：戴光育）1130412