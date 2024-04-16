巴黎奧運聖火點燃儀式 中華奧會首度受邀觀禮
2024/4/16 21:31
（中央社記者陳容琛台北16日電）巴黎奧運將進入倒數100天，今天在希臘奧林匹亞舉行聖火點燃儀式，中華奧林匹克委員會首次受國際奧林匹克學院（IOA）邀請，由主席林鴻道親自出席觀禮。
國際奧林匹克委員會（IOC）於1928年決議通過，奧運會都要在主場點燃聖火直到賽事結束，而聖火接力的傳遞則始於1936年第11屆柏林奧運，也成為歷屆奧運會開幕的重要儀式，象徵傳承火焰生生不息。
本屆巴黎奧運聖火傳遞，中華奧會受IOA邀請由主席林鴻道親自出席觀禮，他透過新聞稿表示，能夠參與這場歷史性的聖火點燃儀式，是對中華奧會的極大肯定，更代表努力獲得國際奧會認可。
林鴻道說：「我們一直致力於籌辦國際賽事，與世界各地的奧會密切合作，這些寶貴經驗讓我們更深刻地理解並推廣奧林匹克的核心價值，包含卓越、尊重及友誼。」
中華奧會則提到，未來將不斷加強奧林匹克教育推廣工作，透過講座、活動等形式，吸引更多人參與，並擴大邀請企業攜手，共同履行企業社會責任，提供更全面的訓練與教育資源，以實踐奧林匹克精神中的團結與合作，為世界和平與進步作出更多貢獻。（編輯：龍柏安）1130416
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