T1卡森斯還在找狀態 7次失誤自己都覺得糟

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（中央社記者黎建忠桃園20日電）前NBA球星卡森斯相隔3個多月後重返T1雲豹，今天首戰繳出25分、8籃板，賽後他表示，仍有些疲憊還在找感覺，尤其7次失誤更不可原諒，相信明天會更好。

卡森斯（DeMarcus Cousins）17日抵達台灣，接著就投入訓練，今天出賽看起來還略顯疲態，尤其下半場速度幾乎跟不太上，也讓他發生7次失誤，跟隊友之間的默契也不是太好。

卡森斯賽後接受媒體聯訪時說道，這是一支很無私的球隊，相信和隊友持續溝通後，明天的比賽一定會打得更好，至少現在球隊是往對的方向前進。

雲豹場上2大後場指揮官高錦瑋、蔣淯安也有同感，蔣淯安說：「卡森斯回歸後，確實還需要一些時間瞭解他喜歡的打法，也要多配合他打一些戰術。」

卡森斯在來台前也曾參與3對3聯賽，但他強調，3對3籃球和5對5是截然不同的東西，這兩者無法相提並論，「但我一直都有維持自己的狀態，所以很快就可以投入比賽。」

這次再度返台打球，卡森斯也把家人全都帶來，他開心表示，很感謝球團讓我把家人都帶來，「有他們在身邊我可以更專心的在球場上，至於要去哪裡玩，現在還沒想到，因為我的2個小孩都還有嚴重的時差問題，可能要等他們調整好了再說。」（編輯：吳協昌）1130420