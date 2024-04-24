西雅坎37分轟倒公鹿 溜馬季後賽扳平戰局

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（中央社密爾瓦基23日綜合外電報導）溜馬的西雅坎今天轟下全場最高37分，率溜馬客場125比108擊敗少了安特托昆博的公鹿，在NBA季後賽首輪扳成1比1平手。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿陣中拿過兩次年度最有價值球員（MVP）獎的球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），今天因左小腿拉傷再次缺陣，印第安納溜馬趁機搶下客場勝利，在7戰4勝制的季後賽首輪扳成1比1平手，接下來將回到主場作戰。

溜馬這場比賽的首節，8名上場球員僅1人沒有得分進帳，在投籃命中率達5成，優於公鹿3成81的情況下，以30比26取得領先。在西雅坎（Pascal Siakam）次節獨得12分的帶領下，溜馬上半場再以60比55領先。

第3節尼姆巴德（Andrew Nembhard）單節搶下9分，西雅坎繼續肆虐禁區拿下8分，讓溜馬92比83領先公鹿，之後溜馬持續保持領先，最後帶走勝利。

例行賽平均每場比賽可獲123.3分的溜馬，是NBA火力最凶猛的球隊，但季後賽首輪第1戰卻因投籃命中率僅3成96，只拿下大失水準的94分，因此吞下敗仗，今天得分表現回穩，拿下關鍵1勝。

溜馬的西雅坎曾於2019年隨多倫多暴龍奪下總冠軍，他今天包括三分球4投3中在內，23次出手命中16球，轟下全場最高37分，抓下11個籃板外，還送出6次助攻，特納（Myles Turner）和尼姆巴德分別攻下22分、20分，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）除獲12分，還送出12次助攻，奈史密斯（Aaron Nesmith）則獲11分。

公鹿此役靠里拉德（Damian Lillard）獨挑大梁，他砍進6記三分彈攻下34分，羅培茲（Brook Lopez）13投8中得到22分，密道頓（Khris Middleton）拿下15分，波蒂斯（Bobby Portis）有14分、11籃板的成績。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130424