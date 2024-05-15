尼克鐵人布朗森狂飆44分 溜馬吞敗瀕臨淘汰

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國職籃NBA東區季後賽第2輪，紐約尼克與印第安納溜馬今晚進入關鍵第5戰，尼克雖有多名傷兵，但主將布朗森狂取44分，最終以121比91擊敗溜馬，在系列賽中以3勝2敗領先。

尼克在主場迎戰作客的溜馬，在此之前，雙方在系列賽戰成2勝2敗平手，尼克大將布朗森（Jalen Brunson）今天狂砍44分，哈特（Josh Hart）也有18分進帳，哈特史坦（Isaiah Hartenstein）則抓下17籃板，讓全隊在籃板數方面以66比38痛擊對手。

溜馬上一戰從第1節就壓著尼克打，今天狀況截然不同，在布朗森與哈特領軍下，尼克先以38比32小幅領先，溜馬方面則是得分平均。

第2節布朗森火力全開，他與哈特加上麥布萊德（Miles McBride）在整個上半場就轟下52分；反觀溜馬，半場得分最高的西雅坎（Pascal Siakam）僅有13分，射手哈利伯頓（Tyrese Haliburton）更是只有7分表現，尼克上半場以69比54領先。

尼克在下半場依舊主宰戰局，第3節結束時以96比75領先，比賽剩不到8分鐘時，布朗森得分已破40，全隊得分已破百，勝負幾乎底定；最後2分多鐘，尼克將主力換下，在第5戰守住主場勝利。溜馬今天得分最多的是轟出22分的西雅坎。

尼克今天雖然獲勝，但傷兵問題仍是極大挑戰，得分主力藍德爾（Julius Randle）右肩受傷，羅賓森（Mitchell Robinson）最快6月中才能歸隊，阿努諾比（OG Anunoby）今天也缺席，負傷上陣的布朗森讓球迷想起尼克1970年拿下的第一個總冠軍，當時利德（Willis Reed）在第7戰帶傷出戰擊敗洛杉磯湖人，堪稱是隊史經典一戰。

尼克與溜馬系列賽的第6戰，將在美國時間17日晚間回到溜馬隊主場舉行，溜馬目前已經吃下3敗，想拚晉級已無退路。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130515