夏日溯溪活動多 體育署提醒慎選合法業者保障安全

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（中央社記者黎建忠台北16日電）溯溪是民眾在炎炎夏日喜歡從事的活動之一，體育署呼籲參與溯溪活動前，一定要慎選合法的業者，並於下水前做好水域確認及安全防護，並聽從嚮導指示，才能降低意外發生。

溯溪活動又稱溯行，是一項沿河川、溪谷等水域及鄰近區域溯行，或視地形需要而進行部分技術性攀登或垂降的複合性活動，在活動中可以欣賞大自然的美景，因此吸引眾多戶外活動愛好者參與及體驗。

體育署副署長洪志昌在接受媒體訪問時說，為維護溯溪活動安全及保障消費者權益，體育署每年請地方縣市政府查核並輔導轄內從事溯溪活動的經營者，於活動前檢具實施計畫報活動所在地方主管機關備查。

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洪志昌表示，業者應配置足額溯溪嚮導或安全人員、穿戴符合安全標準之配備、訂定完整緊急應變措施及投保足額公共意外責任險，才能讓民眾可以安全享受溯溪的樂趣。

體育署也強調，民眾參與溯溪活動前，要謹記5大原則，包括行前確認氣象報告、注意溪流變化，個人防護裝備一定要齊全，注意溯溪場域救生設備是否齊備，安全動作、基礎技巧要牢記，最後就是做到無痕山林的保育。（編輯：陳政偉）1130516