球后斯威雅蒂賞對手2貝果 只花40分鐘晉法網8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎2日綜合外電報導）波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天賞了俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova）2個貝果，只花40分鐘就以6比0、6比0直落二取勝，晉級法國網球公開賽女單8強。

法新社報導，斯威雅蒂本屆尋求生涯第4座法網后冠，8強戰將對決捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），爭奪4強席位。

萬卓索娃去年在溫布頓網球錦標賽女單奪冠，摘下個人生涯首座大滿貫金盃。

斯威雅蒂賽後表示：「比賽進行非常快。感覺是一樣的，但我當時非常專注，並全神貫注。我沒有看分數，持續致力於比賽。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

斯威雅蒂是本屆法網女單冠軍大熱門，有望成為網壇步入開放年代（Open Era）以來，第4位摘下至少4座法網女單冠軍的球員。所謂開放年代始於1968年，指的是網球賽事公開化，讓職業球員也能參加大滿貫賽事。

另一方面，大會第3種子美國女將高夫（Coco Gauff）今天也以6比1、6比2的成績，直落二淘汰義大利好手科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），闖進法網8強戰。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130602