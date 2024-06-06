籃球國手參賽權益會談 出場費、保險已有方向

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（中央社記者陳容琛台北6日電）籃協與職籃工會今天持續協商國家隊權益會談，其中受到外界矚目的出賽費、保險已經有方向，只差細節待確認，有機會在下次會議談妥參賽協議。

對於未來台灣男籃組訓，中華民國籃球協會與台北市職業籃球員職業工會今天召開第3次「國家隊選手參賽權益會談」，並逐條討論職籃工會提出的12項訴求，雖然在球員出賽費、參賽保險仍有細節待確認，但雙方皆認為，有機會在下次會議簽訂參賽協議。

針對出賽費部分，在上次會議中，職籃工會提出正式國際賽事（FIBA世界籃球總會、國際奧會等主辦的正式比賽），球員必須得到每場新台幣1萬元的出賽費，商業性質非正式國際賽事則為每場2萬元，若無販售門票且無電視轉播為每場1萬元。

今天出席會議的籃協副秘書長張承中表示，經過內部評估後，希望之後再來討論正式國際賽事，目標先瞄準7月瓊斯盃，因此這次討論重點以商業性質非正式國際賽事為主，並提出每場5000元的出賽費，「考量籃協收支平衡情況下，給予選手最大尊重，將來若收益不錯可以再調整。」

對此職籃工會的辦公室副主任葉子彧接受媒體聯訪時表示，完全理解籃協的為難，會再進行內部討論，現階段有機會接受，「有一個開頭對整個環境更重要。」職業工會常務理事呂政儒則提到，想要的並非一個數字，而是可以對話的方式，「今天有好的開始，有標準架構才能往更多方向突破。」

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至於在保險方面，籃協指出，目前僅有1家保險公司願意承保運動員的失能險，而現在市場沒辦法提供職籃工會建議的身故保險金1600萬、實支實付醫療保險金70萬、暫時失能險最高70萬（最低20萬）及海外突發疾病保險與救援費用各100萬，不過強調如果能承保，額度絕對是愈高愈好。

職籃工會則表示，在教育部體育署能夠補助運動員失能保險給付情況下，願意與籃協一起開發合適的保單，並期望暫定於6月21日舉行的第4次協商，能夠有明確的結論。（編輯：陳政偉）1130606