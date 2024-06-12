阿巴西連莊T1年度MVP 下一步轉戰日職籃

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（中央社記者陳容琛台北12日電）如願完成台灣職籃T1聯盟年度MVP連霸，新北中信特攻球星阿巴西下一步確定前往日本職籃B.League一級聯賽，他表示，希望挑戰自己的極限。

雖然特攻本季未能完成連霸，不過當家球星阿巴西依舊繳出場均20.6分、5.9籃板、3.3助攻的成績單，除了入選年度第一隊、年度防守第一隊外，今天更帶著T1聯盟年度最有價值球員（MVP）頭銜，前往日本職籃B1聯賽的球隊挑戰，放眼更高層級的籃球舞台。

出席T1聯盟頒獎典禮的阿巴西接受媒體聯訪時表示，雖然沒能拿下自己想要的冠軍，但本季仍然學到很多，包含投籃、場上判斷，尤其在杭州亞運披上國家隊戰袍，從林庭謙、劉錚等球員身上吸取經驗，「拿到MVP讓我更有信心持續進步，也代表我練得東西是有用的。」

阿巴西也提到，清楚知道自己的能力在哪裡，接下來仍會努力挑戰極限，同時享受場上打球的時光，「畢竟籃球對我來說是很開心的事，所以沒有什麼壓力。」

子弟兵阿巴西即將旅外，特攻總教練李逸驊透露很開心，而且日本強度更高，期許他能把握機會磨練，並保持謙虛、努力心態，「他的英文很好，融入應該會很快，希望他能多用一些腦筋跟其他球員配合。」T1聯盟會長錢薇娟則以「嫁女兒」來形容，希望阿巴西到層級更高的舞台打拚，未來幫助台灣隊變得更好。（編輯：李亨山）1130612