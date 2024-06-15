高志綱自曝內心戲 踏入大巨蛋笑稱練球都不會累
2024/6/15 15:41（6/15 16:16 更新）
（中央社記者謝靜雯台北15日電）統一獅今天首度到台北大巨蛋出賽，首席教練高志綱透露往球場路上看天色還想著「好像會下雨」，笑說對東京巨蛋比對台北大巨蛋熟悉，也提到有舒服的球場「練24小時都不會覺得累。」
統一7-ELEVEn獅隊是今年最後一支踏入台北大巨蛋出賽的中職球隊，高志綱賽前受訪還自曝，從飯店出發往球場路上看著天色，還想說好像會下雨，「有點被制約了，習慣性會這樣聯想」，忘了今天是在大巨蛋球場、不怕下雨。
高志綱分享與助理打擊教練潘武雄的談話，「我們應該對東京巨蛋比對台北大巨蛋熟悉」，高志綱細數日本的巨蛋，包括東京、大阪、札幌、福岡都去過，只差名古屋巨蛋沒有去過，也曾去過美國的巨蛋球場。
高志綱回憶，第一次去日本巨蛋是大學國際邀請賽時，「踏入球場驚呼，哇！原來這就是巨蛋。」今天首度走入台北大巨蛋，一開始還有點搞不清楚方向，真正踏入球場時也有興奮的感覺：「哇！原來這就是台灣的巨蛋。」
高志綱環顧台北大巨蛋，想起自己第一次到大阪巨蛋時的經驗，坐在休息區到第6、7局突然打噴嚏嚇一跳，打球生涯除了感冒幾乎不曾有因為空調冷到打噴嚏的經驗，也表示，如果球員可以在這麼舒適的環境練球，流汗少、體力消耗少，感覺練24小時都不會累。
但高志綱也提到台北大巨蛋的椅子顏色，開玩笑說一踏入球場還感覺有點眼花，可能球員還需要再適應一下視線。（編輯：陳政偉）1130615
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