台維斯盃世界一級賽 盧彥勳首任台灣隊總教練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）2024台維斯盃世界一級賽事9月14日至15日將在台北市網球中心登場，中華民國網球協會今天宣布，盧彥勳首度擔任台維斯盃台灣隊總教練，將率領台灣隊出戰波士尼亞與赫塞哥維納隊。

台灣男子網球代表隊今年2月台維斯盃世界組總決賽資格賽在主場不敵強敵法國隊後，9月將在同一場地台北市網球中心展開世界一級賽，將迎戰來勢洶洶的波士尼亞與赫塞哥維納隊，台灣隊除了將全力捍衛主場，更要爭取2025年重返世界組資格戰的關鍵席位。

中華民國網球協會今天發布新聞稿宣布，台灣網球名將盧彥勳將首度擔任台維斯盃台灣代表隊總教練，將運用個人豐富的大賽經驗，帶領台灣隊再創佳績，至於參賽選手名單將於近期公布。

盧彥勳曾5度代表台灣出征奧運，3年前在東京奧運結束後決定卸下選手戰袍，告別20年選手生涯，他退役以另一個角色協助台灣網球發展，在台灣設立網球學院，培養更多接班好手。

對於首次出任台維斯盃台灣隊總教練，盧彥勳透過新聞稿表示，感到相當榮幸，他認為，台灣隊選手都很有經驗，在整體板凳深度優於對手的情況下，也讓教練團在調度上更為靈活。

盧彥勳指出，不少選手近期在職業賽的狀況都相當不錯，期許代表隊成員在接下來兼顧個人職業賽的同時，能保持身體健康，以最佳狀態迎戰9月賽事。

台維斯盃世界一級賽事門票預計將於8月15日中午12時在ibon售票系統開賣，盧彥勳也向球迷喊話，呼籲踴躍進場觀賽，打造主場優勢，做選手最強的應援後盾。（編輯：李亨山）1130813