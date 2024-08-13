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棒球重返洛杉磯奧運 蔡其昌：目標拿下好成績

2024/8/13 21:07
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（中央社記者陳容琛台北13日電）巴黎奧運落幕後，下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦，而棒、壘球項目也確定回歸，中職會長蔡其昌表示，將逐步朝著拿下好成績的目標邁進。

隨著好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）在巴黎奧運閉幕式特技垂降、帶走會旗，宣告4年後所有頂尖運動員再齊聚，與巴黎同樣是第3度舉辦奧運的洛杉磯，日前已經宣布，預計將新增棒壘球、板球、袋棍球、腰旗美式足球及壁球等5個項目。

其中，深受台灣球迷熱愛的棒球，過去代表隊曾在1984洛杉磯奧運摘銅（示範賽）、1992巴塞隆納奧運鍍銀，可惜上屆東京奧運受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，主動選擇放棄5搶1奧運棒球最終資格賽，導致無緣踏上五環殿堂、爭奪睽違超過20年的奧運獎牌。

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如今棒球即將重返奧運舞台，屆時台灣有望再掀起久違的奧運棒球熱潮，世界棒壘球總會（WBSC）也在社群媒體釋出33秒的宣傳片，除了台灣球迷的熱情應援畫面成為素材外，還有富邦悍將球星林哲瑄滑回本壘振奮握拳的身影。

負責組訓的中職聯盟，會長蔡其昌向中央社記者表示，目前體育署支持的「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，從長期情蒐與科學數據的工作建置，一方面針對國際各隊球員的情蒐工作，另一方面就是對國家隊潛在選手的追蹤，包括旅外球員的掌握，「目標就是希望在2028洛杉磯奧運能拿下好成績。」（編輯：李亨山）1130813

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