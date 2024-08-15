克莉芙受網路霸凌 法檢立案調查但未點名嫌疑人

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）巴黎檢察官辦公室今天表示，針對阿爾及利亞拳擊手克莉芙（Imane Khelif）巴黎奧運期間無端因為性別遭到排山倒海批評和不實指控一事，法國檢方已立案展開調查。

美聯社報導，克莉芙的委任律師布迪 (Nabil Boudi) 是9日向巴黎檢察官辦公室一個專門打擊網路仇恨犯罪單位提起告訴。

檢察官辦公室表示已收到訴狀，旗下「打擊違反人道罪和仇恨犯罪辦公室」（Office for the Fight against Crimes against Humanity and Hate Crime）已針對「基於性別的網路騷擾、基於性別的公開侮辱、公開煽動歧視，及基於出身的公開侮辱」的指控展開調查。

克莉芙的性別和體壇規範之所以成為全球話題，是因為她1日進行巴黎奧運女子拳擊66公斤級預賽時，義大利對手卡里尼（Angela Carini）開賽短短數秒，即以疼痛難耐為由決定棄權退賽。

此後，克莉芙是變性人或是男人的說法便在網路不脛而走。國際奧林匹克委員會（IOC）力挺她並譴責散播不實資訊的人。克莉芙自己則說針對她的誤解「重傷人性尊嚴」。

在網路發文直指克莉芙是男人的，包括美國前總統川普和「哈利波特」作家JK羅琳（J.K. Rowling）。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）則是轉推了一篇稱克莉芙是男人的評論。

巴黎檢察官辦公室並未點名特定嫌疑人。

法國打擊仇恨犯罪部門正就數起奧運相關案件展開調查，本案是其中之一。

該部門也在調查國際奧會高階主管巴羅斯（Kirsty Burrows）遭遇的死亡威脅和網路霸凌案。巴羅斯任職國際奧會運動安全部門，巴黎奧運期間她因在記者會上替克莉芙發聲而遭到威脅。

根據法國法律，相關罪行一旦獲得證實，將可處以2至5年徒刑以及3萬至4.5萬歐元（約新台幣107萬至160萬元）罰款。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1130815