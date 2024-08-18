龍隊質疑妨礙守備 陳金鋒：右打起跑會先往場內

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職富邦悍將李宗賢昨天跑向一壘時2支腳都在線內，味全龍質疑妨礙守備，結果維持原判讓龍隊教頭葉君璋不滿。悍將教頭陳金鋒今天表示，右打第一時間起跑一定都會往場內方向。

味全龍隊昨天與富邦悍將交手的賽事，3局上悍將的李宗賢擊出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄上為一支內野安打，再靠著龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，龍隊提出重播輔助判決後仍維持原判。

不過，賽後龍隊總教練葉君璋提出質疑，李宗賢2隻腳都跑在線內，但裁判解釋是守備員自己暴傳、跟跑者沒有關係，「但裁判該說服的不是我們，而是他們自己，每次都有不同的解釋方法，這搞得我好煩。」

對此，悍將總教練陳金鋒今天表示，「沒有什麼意見，就裁判認定。」

有關李宗賢跑壘時2隻腳都在線內，陳金鋒指出，「之前大家都有講過，右打者打完第一時間跑的方向，一定會往場內的方向過去，不能打完之後繞到後面，過一定距離才有辦法往外跑，比賽過程當中選手打完一定會全力衝。」

葉君璋今天再度強調，不論是裁判還是技術室的判決，判了就是接受，「但是如果同樣狀況不同結果，對我們來講是一個問題，如果每次解釋都一樣就不會有疑問。」

葉君璋笑說，「我不是說真的很生氣，只是講得生動了一點。」

雖然每年中華職棒聯盟都會召開總教練會議討論相關規定，不過，葉君璋指出，「還滿奇妙的，每次叫總教練開會的意義是什麼？我們是被告知的，從頭到尾都是他們自己決定。」（編輯：戴光育）1130818