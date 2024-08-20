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議員楊植斗指空手套白狼 愛爾達：對運動傳播產業最大汙辱

2024/8/20 11:54（8/20 12:53 更新）
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台北某運動主題餐廳內提供巴黎奧運賽事轉播。中央社記者張新偉攝 113年8月5日
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）2024巴黎奧運落幕，相關爭議仍餘波蕩漾。國民黨台北市議員楊植斗批評愛爾達藉機拿取高額補助及授權金，根本空手套白狼，愛爾達反擊「體育轉播不是4年一次」，請楊植斗勿對運動產業一知半解就隨意指控。

楊植斗19日晚間於臉書發文表示，根據中華電信內部員工爆料，中華電信直接資助愛爾達新台幣4.3億元，加上體育署8000萬元補助，以及愛爾達向公視、華視各收取900萬元的授權金，等於愛爾達在奧運還沒開播前，就淨賺1900萬元，形同空手套白狼。

楊植斗表示，他前往北檢告發中華電信郭水義董事長特別背信罪，並搜集資料，告發前交通部長李孟諺瀆職。

愛爾達隨即於臉書反擊，強調體育轉播不是4年一次，奧運轉播也不會只有表面上的「權利金」議題，從國際訊號訂閱費用、國際訊號傳輸費用、節目製作的相關費用、相關人力的培訓費用、硬體設備的維運費用、平台串流的維運費用、到行銷宣傳的費用。

愛爾達表示，奧運是其中之一的轉播專案，每4年一次，但平常任何大大小小的轉播，從零到有，都會面臨上述的環節；如果對運動傳播產業的一知半解，用最廉價的方式指控「套白狼」的江湖說辭，無疑是對產業最大的汙辱；也是對平時支持關心運動轉播的民眾，最大的嘲諷。

楊植斗今早則已台北地檢署告發中華電信董事長郭水義，涉犯證券交易法的特別背信及非常規交易等罪。（編輯：潘羿菁）1130820

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