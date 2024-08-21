鄭宗哲敲2分砲本季第11轟出爐 突破近期低潮

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）美國職棒匹茲堡海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天敲出2分全壘打，本季第11轟出爐，突破近期低潮，另外還選到1次保送，幫助海盜隊2A以7比5搶勝。

海盜隊2A今天與巨人隊2A交手的賽事，鄭宗哲先發打第3棒、擔任游擊手，1局上擊出左外野飛球遭接殺；4局上一壘有人時，一棒轟出右半邊2分全壘打，幫助球隊追成2比3僅1分落後；鄭宗哲5局上選到保送上壘，7局上遭到三振，8局上擊出右外野飛球出局。

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總計鄭宗哲此戰4打數敲出1支安打，就是本季第11支全壘打，另外選到1次保送，突破連續5場出賽沒有安打出現的低潮，本季目前打擊率2成24。最終海盜隊2A以7比5擊敗巨人隊2A。

世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌在昨天晚上啟程赴美國進行情蒐作業，觀察旅外球員出賽近況，首站就是鄭宗哲、陳柏毓所在的海盜隊2A，不過目前鄭宗哲還在球隊40人名單中，根據大聯盟規定40人名單內的球員無法參加12強賽。（編輯：張雅淨）1130821