獅延長賽再見觸身球搶勝 中職單季200萬人次達成

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）統一7-ELEVEn獅隊今天與富邦悍將隊比賽戰況膠著，兩隊9局打完3比3僵持不下，突破僵局制延長賽10局下，獅隊靠著滿壘再見觸身球保送以4比3搶勝，中職達成單場單季200萬人次入場史上首次。

中職今天賽前本季累積進場觀眾人次為199萬8794人，獅隊今天在主場台南棒球場迎戰悍將隊，有5322名觀眾入場，中職單季進場觀眾人數突破200萬人次、為史上第一次。

獅隊1局下邱智呈選到四壞保送、暴投站上二壘，陳鏞基、蘇智傑接連安打送回1分。悍將5局上靠著張育成2分砲超前比數，為張育成個人本季第6轟。

獅隊6局下2人出局後靠著林益全二壘打、林岱安敲安送回追平分；8局下林佳緯選到保送上壘，2人出局後楊竣翔敲出內野安打、護送林佳緯跑回超前分。

悍將9局上靠著保送、犧牲觸擊、高國麟安打推進，再靠著李宗賢滾地球跑回追平分，兩隊9局打完3比3僵持不下。

突破僵局制延長賽10局上，悍將沒有拿下分數。10局下獅隊靠著盜壘、悍將守備失誤直奔三壘，再靠著保送、故意四壞保送攻占滿壘，滿壘時潘傑楷遭觸身球保送、擠回致勝分。

獅隊搶勝，楊竣翔單場4打數敲出4支安打，貢獻1分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）為生涯首次。吳承諭後援1局無失分，奪下個人本季首勝。（編輯：戴光育）1130823