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奧運拳擊好手8/27台南見面會 限量100組粉絲合影

2024/8/26 13:52
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台灣拳擊好手在巴黎奧運斬獲1金2銅，中華民國拳擊協會明天將於台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦2024巴黎奧運選手見面會及慶功宴，到場前100組民眾可憑號碼牌與選手合照。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，為了歡迎奧運英雄們蒞臨，市府團隊全體總動員，希望能讓參與見面會、慶功宴的選手及教練們體驗台南熱情。

他說，這次有別於以往慶功宴規劃，特別辦理選手見面會，一來讓選手能夠在激戰後好好放鬆，走出高張力競賽擂台，更能走向民眾，讓民眾都能夠親臨現場、感受出戰奧運選手溫度。

台南市政府體育局長陳良乾表示，本屆奧運台灣共派出6名拳擊選手參賽，包含林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩及甘家葳，拿下1金2銅好成績，歡迎民眾明天到福爾摩沙遊艇酒店慶功。

陳良乾指出，選手見面會定於明天下午5時30分至6時25分，下午5時開放入場索取號碼牌及限量海報，活動到場前100組民眾，可憑號碼牌與出席選手合照留念。（編輯：陳仁華）1130826

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