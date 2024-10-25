FIBA3x3台北挑戰賽 巴黎奧運金銀牌好手來獻技

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（中央社記者黎建忠台北25日電）2024 FIBA3X3台北挑戰賽將於明天及27日在台北市立體育館4樓開打，共有11國、16支球隊參賽，包括拿下今年巴黎奧運男子3x3金、銀牌的荷蘭隊及法國隊部分成員也來台獻技。

主辦單位擔心受到颱風潭美外圍環流影響，因此原訂明天及27日2天在中正紀念堂舉行的賽事，也將原汁原味從戶外搬進室內舉辦。

參賽隊伍中有5支是3x3世界排名前20球隊，其中巴黎奧運金牌荷蘭隊的陣中前鋒霍斯特（Dimeo van der Horst）將代表烏特勒支參賽，這也是他睽違7年再度來台打球。

另外，以巴黎奧運男子3x3法國國家代表隊為主體的巴黎隊、2023美洲杯冠軍隊波多黎各聖胡安隊，實力都不容小覷。

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亞洲隊伍則由年輕戰隊出擊，紐西蘭、馬來西亞與蒙古皆派出U23國家隊班底前來應戰；地主則以2024 ABSOLUTE3x3聯盟賽年度總冠軍南投隊領銜，陣中以曾有職業聯賽經歷的禁區大將朱恩麟為骨幹，很有機會和各隊一拚。

這次賽事總獎金高達5萬美元（約新台幣162萬元），冠軍可獨贏2萬美元，前2名的隊伍將前進11月在深圳大師賽參賽資格，深圳大師賽也是本賽季能否擠進FIBA3X3年終賽最終機會。（編輯：管中維）1131025