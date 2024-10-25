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中信兄弟台灣大賽奪冠辜仲諒發4千萬獎金 平野惠一帶心將續任

2024/10/25 23:04（10/26 07:38 更新）
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中華職棒2024年總冠軍由中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場以系列賽4勝1敗戰績成功拿下，兄弟全體球員賽後在場中一起高拋總教練平野惠一（中上）慶祝。中央社記者趙世勳攝　113年10月25日
中華職棒2024年總冠軍由中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場以系列賽4勝1敗戰績成功拿下，兄弟全體球員賽後在場中一起高拋總教練平野惠一（中上）慶祝。中央社記者趙世勳攝　113年10月25日
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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天奪下總冠軍，開心參與歷史的總教練平野惠一感謝棒球之神；中信慈善基金會董事長辜仲諒喊發新台幣4000萬元獎金，而平野惠一帶人帶心會續任。

中職7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）兄弟奪下第1、3、4場勝利，晚間再以4比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊，於主場洲際棒球場拋下黃色封王彩帶，這是隊史第10冠、追平獅隊的聯盟最多冠紀錄。

兄弟2022年完成連霸時獎金2000萬元，今年加碼；中國信託慈善基金會董事長辜仲諒受訪表示，平野惠一做得很好，球員、教練都喜歡平野惠一，「帶球員帶心，符合我們文化」，2025年球季續聘。

平野惠一賽後對球員、教練團說，他很嚴格，每場比賽也很囉唆，但總算有好結果，感謝大家努力，也對教練團抱歉，「我對教練團很嚴格，因為我們必須成為球員的力量。」

平野惠一表示，奪冠是全部人力量，但接下總教練職務沒特別有壓力，帶領球隊做好準備、全力以赴，讓觀眾看到好的比賽。

平野惠一不談個人表現，強調只1個人好不可能奪冠，要團隊一起好才能做到，這是所有人的力量，可參與歷史一部分很開心，感謝棒球之神讓兄弟贏球。（編輯：李明宗）1131025

中華職棒2024年度總冠軍25日晚間確定由中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場拿下，台中市長盧秀燕（前左2）、棒協理事長辜仲諒（前左）現身向球員們致意。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日
中華職棒2024年度總冠軍25日晚間確定由中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場拿下，台中市長盧秀燕（前左2）、棒協理事長辜仲諒（前左）現身向球員們致意。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日
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