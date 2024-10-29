畢勒挺過TJ手術低潮 好投助道奇MLB世界大賽聽牌

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（中央社記者陳容琛台北29日電）挺過韌帶置換手術低潮的右投畢勒，今天在美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第3戰主投5局無失分，幫助洛杉磯道奇以4比2力退紐約洋基，距離冠軍僅差最後1勝。

現年30歲的畢勒（Walker Buehler）過去在道奇先發輪值扮演要角，沒想到一切在2022年出現重大轉折，因手肘不適而進入傷兵名單的他，隨後接受生涯第2次韌帶置換手術（Tommy John），導致2023年整季報銷，直到今年才重返熟悉的戰場，但表現卻起伏不定，例行賽先發16場，僅繳出1勝6敗、防禦率5.38成績。

隨著格拉斯諾（Tyler Glasnow）、柯蕭（Clayton Kershaw）及史東（Gavin Stone）相繼提前結束賽季，讓畢勒必須在季後賽扛起先發重任，尤其是今天於世界大賽第3戰作客洋基，而他展現昔日王牌身手，主投5局無失分，僅被擊出2支安打，幫助道奇率先取得聽牌，生涯在世界大賽防禦率僅0.50。

一度擔心能否在季後賽擔任先發輪值，如今畢勒重新證明自己的價值。他在賽後接受採訪時自評，本季表現確實有點糟糕，不過只要一進入季後賽，爆發的腎上腺素將幫助他擺脫對於手肘或某種投球方式的恐懼，「現在是最關鍵的時刻，因此我全力以赴奮戰。」

今年世界大賽前3戰皆開轟、有望問鼎最有價值球員（MVP）的弗利曼（Freddie Freeman）稱讚，畢勒幾乎整個生涯扛下重大賽事的先發任務，甚至在大學時期也是，「所以我覺得這些鎂光燈對他而言不是壓力。」（編輯：張雅淨）1131029