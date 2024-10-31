體育署公布體育推手獎名單 113件獲獎創歷年新高

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（中央社記者黎建忠台北31日電）體育署今天公布113年度體育推手獎得獎名單，今年獲獎總件數達113件，創歷年新高；其中7家公司，同時獲得贊助類金質獎、長期贊助獎以及推展類金質獎3個獎項。

為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動的法人、團體及自然人，教育部體育署從98年起持續辦理體育推手獎表揚活動，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」3類。

其中「贊助類」及「推展類」又各分為金、銀、銅3等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。

除了7家公司同時獲得贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎及推展類金質獎3個獎項外，今年還有14家企業團體及2位個人為首次參與推薦並獲獎，可見體育人的努力及光彩得以接續傳承。

其中2位個人分別為獲得推展類金質獎的中華奧會主席林鴻道，以及推展類銅質獎的資深體育新聞工作者黃秀仁，他長期投入體育新聞傳播工作，讓國人共同見證台灣選手在國際賽場上爭取榮耀的決心。

本年度的「第16屆體育推手獎表揚典禮」將於11月29日在台北美福大飯店宴會廳隆重舉行。（編輯：李亨山）1131031