本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
首頁 / 運動

賀博NCAA初登場轟27分 率哈佛擊敗馬瑞斯特

2024/11/5 12:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北5日電）18歲台美混血籃球好手賀博今天在NCAA生涯初登場，攻下全場最高27分，率領哈佛大學以79比66擊敗馬瑞斯特學院，他表示沒有什麼比拿下勝利更棒的。

擁有1/2台灣血統的賀博（Robert Hinton），去年賽季被美媒ESPN評為「四星高中生」，甚至還被提名具有指標性的「麥當勞高中全明星賽」，潛力備受期待，而他在大學階段前往全美大學體育聯盟NCAA一級的常春藤名校哈佛大學（Harvard University）就讀，逐步朝著美國職籃NBA夢想前進。

今天迎接NCAA初登場，賀博雖然年僅大一，卻以先發之姿上陣，而且扛起球隊進攻的重任，頻頻展現各種得分技巧，全場12投9中，包含1記三分球，攻下全場最高27分，另外摘下4籃板，率領哈佛大學在主場以13分之差力退馬瑞斯特學院（Marist College），NCAA生涯有了好的開始。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賀博在賽後接受媒體採訪時表示，經過前面幾分鐘的調整，逐漸找到在場上的節奏，並感謝教練團、隊友一直給予鼓勵，讓他能夠更有自信地上場，「大學生涯的第1場比賽，沒有什麼比拿下勝利更美好的，特別是在主場比賽。」

哈佛男籃總教練阿梅克（Tommy Amaker）則提到，對賀博的表現印象深刻，並評價他是一名具有創造力且無所畏懼的出色球員，尤其這場比賽的表現相當精彩，特別展現出他的高效率，「也能看出他是多麼有天賦的球員。」（編輯：李亨山）1131105

#台灣
#哈佛大學
#美媒
#賀博
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：