LPGA樂天錦標賽 錢珮芸首日狂飆67桿排第2

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（中央社記者黎建忠台北7日電）LPGA樂天錦標賽今天進行首回合，台灣一姐錢珮芸抓7博蒂、吞2柏忌繳出67桿、暫並列第2，僅落後領先的韓國球員金阿林1桿。

總獎金300萬美元（約9756萬台幣）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）樂天錦標賽在夏威夷開打，是今年倒數第3場賽事，台灣包括錢珮芸、侯羽桑、李旻、程思嘉等4人參賽。

錢珮芸今天狀況火燙，不但開球精準、鐵桿也相當出色，開賽下場就連抓個3博蒂，前9洞共抓了5博蒂繳出驚人的31桿；只可惜轉場後第10洞再抓博蒂後，接著吞下2柏忌，否則桿數可以再低一些。

錢珮芸在接受中央社訪問時表示，其實今年狀況都還不錯，能不能有好成績就是出在推桿，每次就算打得再好，但推桿不進心裡反而會更悶，「光是今年大概就換了好幾支推桿。」

除了錢珮芸外，明年將繼續從LPGA次級巡迴賽打拚的侯羽桑繳出70桿、暫並列第21；李旻和程思嘉分別繳出72、74桿，想要晉級需要繼續努力。

2024年LPGA的正式賽事，除了本週的樂天錦標賽外，就剩下安尼卡（The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican）女子高球賽，以及年終大賽「CME巡迴僅錦標賽」；另外12月還有一場非正式的邀請賽。（編輯：龍柏安）1131107