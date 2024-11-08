BWF韓國羽球賽 王齊麟邱相榤力克中國組合晉4強

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（中央社記者黎建忠台北8日電）BWF超級300的韓國羽球大師賽今天進行各組8強賽，台灣男雙新組合王齊麟、邱相榤以21比12、16比21、21比19擊敗中國組合，挺進4強。

世界排名第76的王齊麟、邱相榤，今天是生涯首度對上世界排名第43的中國組合謝浩南、曾維瀚。

比賽首局前段，雙方陷入拉鋸戰，還在互相摸索球路，接著王齊麟、邱相榤在5比7落後時，靠著出色的輪轉和接發球，成功拉出一波9比1的攻勢逆轉戰局，先搶下首局。

第2局中段，王齊麟、邱相榤雖一度以12比10取得領先，但無奈接下來出現過多的非受迫性失誤，讓對手順利扳回一局。

關鍵的第3局，雙方在4比4平手後，王齊麟、邱相榤開始取得小幅度領先，雖中間兩度被對手追平，但比賽後段仍率先取得20比18的2個賽末點，最終順利拿下比賽勝利。

王齊麟接受中央社記者訪問時說：「我們已經很長一段時間都沒有參賽了，這段期間基本上都在訓練和養傷，所以這場比賽就是測試看看狀態恢復多少。」

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王齊麟還說：「前面幾場打下來感覺都還不錯，最重要的就是我們兩個人的默契有越來越好的狀況，誰該負責什麼都溝通的還不錯，尤其今天被對手追上的時候，還是有頂住壓力，照既定的策略去執行。」

韓國羽球大師賽是王齊麟和邱相榤合作以來的第6場賽事，也是第3場闖進4強；接下來的對手，將是大會頭號種子、世界第6的馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯，預料是場硬戰。（編輯：唐聲揚）1131108