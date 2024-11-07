BWF韓國羽球賽 王齊麟邱相榤勝中國組合晉8強

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（中央社記者黎建忠台北7日電）BWF超級300的韓國羽球大師賽今天進行各組16強，台灣男雙分頭出擊，新組合王齊麟、邱相榤直落2擊敗中國組合；李哲輝、楊博軒也以2比1擊敗馬來西亞組合，攜手晉級8強。

世界排名第76名的王齊麟、邱相榤，今天生涯首度面對世界第17的大會第4種子、中國組合陳柏陽、劉毅。

王齊麟、邱相榤今天開賽手感極佳，首局輕鬆拉出13比2的攻勢取得大幅領先，不過陳柏陽、劉毅隨即回敬9比2攻勢縮小差距，但幸好台灣組合即時穩住陣腳，還是如願以21比15收下首局。

第2局前段，雙方戰況膠著、互有領先，但王齊麟、邱相榤在9比9平手時，拉出7比1的攻勢奠定勝基，再以21比16直落2收下比賽勝利晉級8強。

王齊麟在接受中央社訪問時表示，「我們已經有一段時間沒有參賽，這次還是先抓比賽感覺，今天我們表現得都還算可以，至少在被對手連續得分時沒有亂了陣腳。」

邱相榤今天一日2勝，他和李洋的妹妹李芷蓁搭檔的混雙，同樣晉級8強；李洋笑說：「現在不當選手了，看妹妹的比賽一樣緊張。」

有機會參加年終總決賽的李哲輝、楊博軒，今天面臨馬來西亞組合劉航益、吳永昌，經過59分鐘激戰後，以21比17、19比21、21比17驚險獲勝。

李哲輝在接受中央社記者訪問時表示，今天在網前的手感很不好，「但這個問題已經困擾我很久了，回球都有點軟，讓對手很容易反擊；幸好比賽後段我改變打球節奏，多打一些切球和滑拍，才逐漸慢慢要回優勢。」

李哲輝也盛讚隊友楊博軒的好表現，「他這場比賽推球都夠深也很到位，讓對手不容易得分，才能讓我挺過前段狀況不好的時間。」（編輯：陳政偉）1131107