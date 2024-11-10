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LPGA樂天錦標賽最終回 侯羽桑並列第51名

2024/11/10 13:59
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（中央社記者黎建忠台北10日電）LPGA樂天錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級的侯羽桑繳出70桿，以4天低於標準1桿的287桿、並列第51名作收，冠軍則由韓國的金阿林（A Lim Kim）帶走。

總獎金300萬美元（約新台幣9756萬元）的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）樂天錦標賽在夏威夷開打，是今年倒數第3場賽事，台灣包括錢珮芸、侯羽桑、李旻、程思嘉4人參賽。

經過前2天的激戰，台灣僅侯羽桑晉級到後2回合，其中首回合繳出67桿、並列第2的錢珮芸，第2回合意外爆出80桿成績，同樣跌落淘汰區。

唯一晉級的侯羽桑，第3回合繳73桿排名也下滑，今天下場第1洞就吞下柏忌，幸好她隨即回穩，第3到5洞連抓博蒂，排名稍微回升，只可惜剩餘的13洞都沒能再抓博蒂進帳，最終以第51名作收，小賺1萬225美元（約新台幣33萬元）獎金。

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現年25歲的侯羽桑，在今年女子台巡賽的緯創公開賽獲得生涯最佳第2名，只可惜隨後在LPGA資格考試第2關，以1桿之差沒能晉級到最後一關，明年還是得從LPGA次級巡迴賽打拚。

29歲的金阿林以270桿拿下生涯第2座LPGA賽事冠軍，前一次是2020年美國女子公開賽。她在賽後接受媒體訪問時說：「這真的是一座很有趣的球場，每一天我都感到非常有趣，我已經很久沒有這樣的感覺了。」（編輯：張雅淨）1131110

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#侯羽桑
侯羽桑
LPGA樂天錦標賽 錢珮芸首日狂飆67桿排第2TLPGA緯創女子公開賽 侯羽桑獲亞軍台將最佳
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