曾頌恩有望扛台韓戰第4棒 直言對韓國一定要贏

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒今天表示，屬意由曾頌恩擔任台韓戰的第4棒，曾頌恩直言到了比賽前1天，已經開始感到緊張，並提到對上韓國是「面子之爭」，一定要贏球。

世界12強棒球賽預賽B組即將於明天開打，台灣隊率先在台北大巨蛋迎戰韓國隊。談到目前屬意的第4棒人選，曾豪駒今天表示，目前預計是由曾頌恩扛下，「他最近狀況不錯，掌握球的感覺也不錯。」

曾頌恩則笑說：「原本不知道要打第幾棒，現在知道了，要提前緊張了。」雖然曾頌恩在中職總冠軍賽時也面對過4萬人大場面，還成為總冠軍賽MVP，不過他認為感覺不同，「因為總冠軍賽是為了自己的球隊打，但12強是為了國家。」

曾頌恩也指出，直到今天之前都還沒有實感，但因為已經到了正式比賽前1天，「整個氛圍、腎上腺素都拉起來了，而且聽到有可能要打第4棒就更加倍緊張了。」

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曾頌恩在2022年U23世界盃棒球賽時有對過韓國隊，他表示，對上韓國時都會有火藥味比較重的感覺，「為了國家一定要想辦法贏球的感覺，是面子之爭，加上對上韓國、日本大家一定特別關注，互相對到都是不想輸，會盡全力，不讓他們認為我們是可以輕鬆打的對手。」

對於明天韓國隊先發投手高永表，曾頌恩提到，已經有看過情蒐報告，雖然與台灣隊陣中的黃子鵬一樣都是側投，不過他認為，在出手上還是有一點差別。（編輯：陳政偉）1131112