本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》1局上日本先馳得點 台灣0比1暫時落後
首頁 / 運動

12強台灣「黃金二游」 李凱威談與江坤宇默契好

2024/11/16 17:43（11/16 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽台灣隊目前在預賽拿下2勝，陣中新生代「黃金二游」由李凱威（前）、江坤宇組成，雖然來自不同母隊，但李凱威16日賽前指出，2人的配合都還不錯，也提到只要是打在他右半邊的球，就會很放心交給江坤宇。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年11月16日
世界12強棒球賽台灣隊目前在預賽拿下2勝，陣中新生代「黃金二游」由李凱威（前）、江坤宇組成，雖然來自不同母隊，但李凱威16日賽前指出，2人的配合都還不錯，也提到只要是打在他右半邊的球，就會很放心交給江坤宇。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊目前在預賽拿下2勝，除了投打發揮，守備也有很多美技，二壘手李凱威今天表示，與游擊手江坤宇的默契相當好，「只要打在我右半邊的球，就會很安心。」

在上一場與多明尼加隊的比賽，台灣先發投手黃子鵬主投6局無失分，沒有被敲出安打，其中6局下二壘手李凱威上演飛撲美技，守下1支安打。對此李凱威今天表示，因為熟悉大巨蛋球場，當下覺得那顆球有機會接住，「打出去後就一直追，接完之後才意識到老虎（黃子鵬）還沒有被敲安打。」

台灣隊新生代「黃金二游」由李凱威、江坤宇組成，雖然來自不同母隊，但李凱威指出，2人配合都還不錯，「賽前原本擔心說磨合問題，但是比賽下去感覺還不錯。」李凱威也提到，只要是打在他右半邊的球，就會很放心交給江坤宇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李凱威、江坤宇2人都是個性比較安靜的類型，不過李凱威說：「我年紀比他大，我會試著跟他多聊天，也有可能是因為我緊張想要找人講話，尤其對韓國時真的很緊張，透過跟他閒聊緩解一下緊張感。」

今天台灣隊要強碰日本隊，李凱威表示，「一直告訴自己要相信自己，不要去想說對方投手投過很好成績，短期比賽大家都在同一條平行線上，這都很難說，要下去比才知道。」（編輯：張雅淨）1131116

#日本隊
#台灣
#台灣隊
#李凱威
#黃子鵬
#江坤宇
#棒球12強賽
李凱威
12強台灣英雄振奮人心戰功回顧 陳晨威滿貫砲、林家正成隱形功臣[影]12強李凱威緊張感靠吉力吉撈放鬆 火哥分享經驗
江坤宇
12強賽江坤宇陽春砲轟威能帝助台灣2連勝 感謝心理老師拉一把[影]12強黃子鵬6局好投 台灣擊敗多明尼加2連勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：