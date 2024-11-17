12強棒球賽台澳戰 中市府前直播民眾熱情加油

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）世界12強棒球賽B組預賽今天台灣隊迎戰澳洲隊，台中市政府在府前廣場舉辦直播活動，逾3000名民眾前來為台灣隊集氣加油，看到台灣隊得分，現場歡呼叫好聲響徹雲霄。

「2024年世界12強棒球錦標賽」B組預賽今天進行到第5天賽事，地主台灣隊晚上對戰澳洲隊，由於昨天未能力克日本，晚上這場比賽攸關台灣隊能否晉級，熱情的台中球迷紛紛前來府前廣場看直播，一起為台灣隊集氣加油；看到台灣隊得分，現場球迷情緒沸騰，忍不住站起來高聲歡呼叫好。

昨晚北上觀看台日大戰的台中市長盧秀燕白天出席樂成宮正殿重建100週年慶活動時表示，昨晚台灣隊奮戰不懈雖敗猶榮，更重要的是今天、明天還有賽程，希望台灣隊在全國球迷的支持下，能夠贏得進軍東京的機會。她為台灣隊加油，為台灣隊喝采。

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晚上也在府前廣場與球迷觀看賽事的台中市運動局代理局長游志祥表示，從晚上6時30分起，熱情球迷陸續前來看比賽，到2局時現場大概已有3000人，大家席地而坐，一起為台灣隊加油，只要今晚贏了，就有機會晉級取得前進東京參賽門票。

球迷廖先生晚上與太太一起帶著小孩前來看比賽，他說，昨天全家也來看比賽，原本擔心小孩子看比賽會無聊，沒想到今晚小孩吵著還要來看比賽，他們就是要為台灣隊加油，對台灣隊抱持贏球信心。（編輯：李淑華）1131117