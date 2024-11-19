MLB國聯美聯新人王 海盜史金斯與洋基吉爾出線

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）年度新人獎今天揭曉，國家聯盟由匹茲堡海盜的史金斯（Paul Skenes）拿下，美國聯盟則是由紐約洋基的吉爾（Luis Gil）獲得。

海盜隊22歲超級新人史金斯是2023年的選秀狀元，他只在小聯盟待了一年多就在今年5月升上大聯盟。他大聯盟前2戰10局三振18名打者，最快球速飆到164公里；例行賽累計11勝3敗，防禦率僅1.96。

史金斯贏得23張1名選票，以總分136拿下國聯新人王。

26歲的吉爾是自2017年「法官」賈吉（Aaron Judge）贏得新人獎以來首位獲此殊榮的洋基球員。吉爾今年例行賽15勝7敗，防禦率也僅有3.50。他在季後賽出賽8局，防禦率6.75。

吉爾在第1名選票僅15張，總分106，他以5分的微小差距擊敗巴爾的摩金鶯的考瑟（Colton Cowser）；考瑟獲得13張第1名選票，總分101。

今年大聯盟新人王是自1981年以來首見國聯與美聯均由先發投手獲得，當年國聯是由瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）拿下，美聯是由瑞蓋提（Dave Righetti）獲選。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131119