國聯賽揚獎揭曉 亞特蘭大勇士塞爾首擁榮銜

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天揭曉代表年度最佳投手的賽揚獎。先公布的國家聯盟部分是由亞特蘭大勇士王牌塞爾（Chris Sale）獲得，這是他首次拿下這座意義非凡的獎項。

大聯盟官網報導指出，左投的塞爾擊敗費城費城人惠勒（Zack Wheeler）與匹茲堡海盜超級新人史金斯（Paul Skenes）獲獎；惠勒仍在尋找他的第一座獎杯，史金斯本週稍早已拿下國聯年度新人王。

從美國聯盟轉換跑道至國聯的塞爾，今年是職涯首度拿下珍貴的賽揚獎。他從2012年到2018年，每年都隨芝加哥白襪與波士頓紅襪進入美聯賽揚獎投票前6名，在波士頓數年飽受傷病困擾的賽季之後，塞爾去年冬天通過交易來到國聯的勇士。

轉隊後的塞爾今年在例行賽立即寫下18勝3負的好成績，也是他職涯單季勝場新高，另外他防禦率2.38稱霸全聯盟，標準化防禦率達174，同時在177又2/3局中，還寫下國聯最佳的225次三振，這也讓他拿下今年國聯投手三冠王。

塞爾今年是生涯第8度入選全明星，也是自2018年以來首次入選。勇士賽季初因王牌投手斯特里德（Spencer Strider）需進行手肘韌帶重建的湯米約翰（Tommy John）手術，讓塞爾在先發輪值中的角色更形重要。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131121