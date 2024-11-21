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史庫柏奪美聯最佳投手 兩聯盟三冠王罕見同獲賽揚

2024/11/21 09:44（11/21 09:57 更新）
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MLB底特律老虎強投史庫柏拿下美聯賽揚獎。（圖取自x.com/MLB）
MLB底特律老虎強投史庫柏拿下美聯賽揚獎。（圖取自x.com/MLB）
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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今年由底特律老虎強投史庫柏（Tarik Skubal）拿下賽揚獎，他與亞特蘭大勇士塞爾分獲此獎，寫下2011年以來，美聯與國聯賽揚獎得主均是聯盟的投手三冠王。

大聯盟官網指出，美國棒球作家協會（BBWA）一致通過史庫柏為美聯賽揚獎得主，塞爾（Chris Sale）也可將此獎納入他未來名人堂履歷。這兩位左投獲獎並不意外，他們都以勝場數、防禦率和三振次數領先所屬聯盟，兩人都是聯盟的投手三冠王。

這是大聯盟史上第4次出現兩聯盟三冠王同獲賽揚獎，也是自2011年以來的第一次，當年老虎強投魏蘭德（Justin Verlander）與洛杉磯道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）也曾寫下這個紀錄。

史庫柏過去曾展現潛力，但屈指肌腱手術導致他2022年賽季提前報銷，同時也延後他2023年的登板時間。史庫柏2024年完全康復後成績突飛猛進，例行賽18勝4負、防禦率2.39均稱霸美聯，在192局中投出228次三振更是大聯盟最佳。整季標準化防禦率為170。

老虎在季中將弗萊賀提（Jack Flaherty）交易後，史庫柏在貧瘠的先發輪值中角色吃重。不過有他登場，老虎總教練辛區（AJ Hinch）就可大膽將牛棚壓在其他比賽。戰績勉強的老虎下半季奮力擠進季後賽，史庫柏在10月份成了家喻戶曉的名字，當時他在美聯外卡系列賽第1戰擊敗太空人，老虎隨後也橫掃對手。

今年35歲的塞爾在職涯晚期以賽揚獎為自己增添名人堂履歷，現在的史庫柏如同2010年的塞爾，他在美聯中區證明自己是不容小覷的頂尖先發。今天是史庫柏28歲生日，他以棒球投手的最高榮譽為自己慶生，成了自2013年的薛哲（Max Scherzer）以來，老虎首位獲此殊榮的投手，也是隊史第6座賽揚獎。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131121

#美聯賽揚獎
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