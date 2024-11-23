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亞洲冬季聯盟羅暐捷超前安 台灣山林擊敗日職白隊

2024/11/23 21:58
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）亞洲冬季棒球聯盟晚場賽事台灣山林與日職白隊交手，兩隊6局打完3比3戰成平手，台灣山林隊7局上靠羅暐捷適時安打超前比數，率隊以4比3搶勝，羅暐捷獲選單場MVP。

亞洲冬季棒球聯盟今天在台中洲際棒球場開打，晚場賽事台灣山林隊與日職白隊交手；日職白隊2局下先馳得點，台灣山林隊前3局受制於日職白隊火球男田村朋輝壓制，沒能敲出安打。

台灣山林隊4局上抓準換投時機，2人出局後羅暐捷敲出滾地球、靠著失誤上壘，李勛傑選到保送上壘，何品室融三壘打、一棒2分幫球隊超前比數，宋嘉翔高飛犧牲打再添1分。

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日職白隊6局下靠著接連4支安打攻勢串聯拿下2分，也將比分追成3比3平；台灣山林隊7局上1人出局後張士綸選到保送上壘，靠著滾地球、失誤、保送、羅暐捷適時安打再度超前比數。

台灣山林隊今天合計動用7任投手，賴胤豪中繼1局失2分，球隊比賽後半段超前比分搶勝，賴胤豪為勝投；羅暐捷單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：龍柏安）1131123

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