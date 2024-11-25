張峻瑋加盟軟銀隊 蔡明堂點和林昱珉有相似特質

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）穀保家商畢業投手張峻瑋今天舉行加盟日職軟銀鷹隊記者會，新北市棒球委員會主委蔡明堂表示，張峻瑋跟林昱珉有相似特質，期許張峻瑋未來也能代表台灣在世界舞台發光。

最快球速可達156公里的投手張峻瑋加盟日職福岡軟銀鷹隊，今天在台灣舉行加盟記者會，新北市棒球委員會主委蔡明堂表示，張峻瑋與同樣畢業於穀保家商的投手林昱珉特質相似。

林昱珉昨天在世界12強棒球賽冠軍戰對日本先發好投，率隊奪下冠軍。蔡明堂表示，林昱珉是左投，技術好、還有強心臟，右投張峻瑋也一樣，兩人體格雖然都不算突出，但還是可以展現很好的球技。

蔡明堂表示，張峻瑋也有不會怯場的強心臟，能力毋庸置疑，感謝軟銀的提拔，期許張峻瑋未來在日本會有很好的發展。

蔡明堂也鼓勵張峻瑋要更精進、不要自滿，對自己負責、更加努力，將來如果有機會，也希望球團讓張峻瑋回國效力國家代表隊，並對著張峻瑋喊話：「昨天（12強賽）你沒有機會參與，但未來你一定有機會參加。」（編輯：張雅淨）1131125