王貞治重視台灣市場 軟銀開首輪條件合約網羅張峻瑋

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）投手張峻瑋加盟日職福岡軟銀鷹隊，合約細節沒公布，但簽約金約1億日圓；球探李杜軒表示，軟銀開出首輪球員的合約條件，也透露軟銀鷹會長王貞治重視台灣人才市場。

最快球速可達156公里的火球男張峻瑋高中畢業之後，有多支美日職球團接觸，最後決定加盟日職福岡軟銀鷹隊，今天在台灣舉行加盟記者會，合約細節沒有公布，但據先前日媒報導，簽約金為1億日圓（約新台幣2100萬元）、年薪400萬日圓（約新台幣84萬元）。

軟銀隊球探李杜軒今天受訪表示，合約細節不方便多透露，但軟銀隊開出的合約條件跟第一指名的條件差不多，年薪也會慢慢往上加，成為正式球員後的條件，不輸美職球隊開出的條件。

李杜軒過去也有旅日資歷，但他說，那時台灣球員多是去日本讀書、選秀，現在環境不太一樣，並表示近年台灣選手實力越來越好，軟銀鷹會長王貞治也希望把重心多放在台灣，與其往美國找選手，不如從台灣找年輕有潛力的球員、好好培養。

李杜軒表示，軟銀近年從美國引進很多訓練的東西，從數據上給球員很多幫助，透過儀器、動作分析協助訓練，無論在投手、野手訓練上都有看到不同。

李杜軒表示，知道張峻瑋是很有企圖心的球員，希望以不要受傷為原則；從過來人的角度給建議，張峻瑋真正需要適應的，反而不完全是球場上的東西，包括首度面對這麼長的賽季、球場間來回移動都是課題。（編輯：張雅淨）1131125