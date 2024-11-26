徐生明盃少棒賽龜山勝韓國首爾 奪隊史第7冠

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）徐生明盃少棒賽今天冠軍戰，桃園龜山以11比7擊敗韓國首爾隊，完成連霸、奪下第7冠，球員開心直呼：「很開心，我們做到了！」

第12屆徐生明盃國際少棒錦標賽今天為最後一天賽事，由衛冕軍桃園市龜山國小與韓國首爾隊爭冠，比賽中龜山一度4比7落後，但5、6局積極搶分，攻下7分、翻轉戰局，順利將冠軍錦旗留在台灣。

龜山總教練陳明宏表示，今天主要是贏在打擊有發揮，尤其3、4棒攻勢串聯威力，「林冠嶔、黃睿騰居功厥偉。」

龜山黃睿騰今天4打席上壘率百分百，3打數敲出3安打猛打賞，另外選到1次四壞球，4局上敲出2分全壘打、技驚四座，也帶動全隊士氣；隊長林冠嶔3打數敲出2安打，表現也很亮眼，團隊11安、火力優於首爾隊。

黃睿騰奪下「全壘打獎」，他表示，前幾場打得不理想，擔心打到壞球，要揮不揮、身體晃動，反而打不好，今天就果斷出棒，遵照教練指示，果然打出佳績。

黃睿騰也表示未來會繼續打球，希望打到職棒，成為一名好球員，接下來會先休幾天，12月初和6名隊友加入桃園市代表隊，赴花蓮參加台彩威力盃少棒賽。

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陳明宏也稱讚兩名投手的表現，謝承濬先發4局，受到失誤影響失6分，何帛諺後援3局失1分、拿下勝投，穩住比賽後段。陳明宏表示，兩人都有按照教練的指示投球，打這麼多場硬仗，投手群真的很辛苦，謝謝小朋友的努力。

此外，龜山名教頭李政達前來為子弟兵加油，他也表示，「很感謝師母謝榮瑤的努力和工作人員的辛勞，還有贊助商的功勞也很大。徐生明少棒賽很有傳統，一定要延續下去。」（編輯：張雅淨）1131126