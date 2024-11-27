北市大成立羽球發展研究中心 邀「麟洋配」當顧問

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）巴黎奧運羽球男雙金牌組合李洋與王齊麟今天重返母校台北市立大學，北市大校長邱英浩宣布，成立羽球發展研究中心，並邀請「麟洋配」與教練陳宏麟擔任顧問。

北市大校長邱英浩致詞時表示，羽球發展研究中心將是集研究、技術整理、競技推廣為一體的跨校平台，未來主要任務包括羽球運動研究、規劃及推廣，以及深入研究羽球運動科學，發展更科學化的訓練方式。

羽球發展研究中心將由球類運動學系名譽教授廖焜福擔任執行長，助理教授廖偉喆擔任副手，除邀請李洋、王齊麟、教練陳宏麟以及吳宜倫等人任職顧問，同時還將聘任王齊麟跟陳宏麟為兼任專技級副教授。

陳宏麟接受媒體聯訪時指出，近年來台灣羽球發展不錯，儘管也有一定成績，但還有部分待改進的地方，在成立羽球發展研究中心後，他相信，將有助於培育更多優秀年輕選手。

王齊麟則表示，期待羽球發展研究中心促進台灣羽球發展，讓更多選手在國際賽爭取佳績。

目前已在國立體育大學任教的李洋從學術界角度出發，除希望學校間能有更多合作外，也期盼自己能順利從博士班畢業，為台灣培育更多後進，而他也向王齊麟獻上祝福，期待王齊麟未來能再拿下第3面奧運金牌。（編輯：龍柏安）1131127