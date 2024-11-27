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培育三級棒球 陳其邁：2025年增編1500萬元補助

2024/11/27 15:13
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，民進黨高市議員邱俊憲今天建議市府以政策和預算，實際培育三級棒球。市長陳其邁說，初步決定明年增編新台幣1500萬元補助三級棒球。

邱俊憲今天在高雄市議會市政總質詢時表示，台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，挺運動永續發展，更要雪中送炭，建議市府以政策和預算，實際培育三級棒球。

邱俊憲說，高雄市三級棒球共23支球隊，年度預算2919.5萬元，盼市府打鐵趁熱，以政策和預算實際支持三級棒球、社區棒球，明年起增編年度預算、強化民間資源投入、出國比賽免募款，市府全額支出。

陳其邁答詢表示，對於三級棒球，政府與民間應一起投入資源，市府初步決定明年增編1500萬元預算補助三級棒球，總補助金額將達4500萬元。

此外，12強台灣隊國手遊行昨天在台北市舉行，邱俊憲詢問為何高雄市沒有舉辦？陳其邁表示，球員都很辛苦，盼讓他們充足休息後再安排獎勵活動。

陳其邁說，出身高雄市的球員有陳傑憲、陳晨威、黃子鵬、李凱威、張政禹5人，其中李凱威、張政禹2人仍設籍高雄，等過一段時間再來安排，也比較尊重球員。（編輯：李淑華）1131127

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