北市東園國小培育棒球好手 12強戰將與情蒐都有校友

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市東園國小因募不到新交通車受關注，這所國小是孕育許多棒球好手的搖籃，包含在世界12強棒球賽中大放異彩的朱育賢、張奕、江坤宇等人，情蒐小組林敬倫也是校友。

位於北市萬華區的東園國小培育許多棒球好手，因球隊的中型巴士已使用15年、達屆齡年限需更換，但因非偏鄉校園，募車困難引發關注。市長蔣萬安得知後指示教育局全力協助，新車將到位。

台灣在世界12強棒球賽過關斬將拿下冠軍，許多戰將是出身東園國小，例如樂天桃猿朱育賢、富邦悍將張奕、中信兄弟江坤宇等。

東園國小說，世界12強賽事中，台灣情蒐小組也有校友林敬倫，並分享小故事說林敬倫當時是能動能靜的小孩，可以幾小時安靜不亂動，但也非常愛打球。

東園國小說，林敬倫看少棒隊練球，就自己用廢紙、報紙、膠帶摺成紙球，還研究做出比較硬、結實紙球的方法。後來就讀台大農藝系時，4年都參加壘球校隊，畢業後從事數據分析，幫職棒蒐集對手情資。

東園國小表示，學校不僅培養優秀的球員，也因為有棒球隊的緣故，讓其它孩子耳濡目染之下也喜歡棒球。（編輯：李錫璋）1131128