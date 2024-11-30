鄭宗哲冬盟安打開張 何恆佑2安2打點台灣山林搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）亞洲冬季棒球聯盟今天晚場是2支中職球隊交手，台灣山林隊何恆佑單場2安2打點，鄭宗哲首安開張，終場以5比2擊敗台灣海洋隊。

亞洲冬季棒球聯盟今晚在斗六棒球場比賽由台灣海洋與台灣山林交手，台灣山林隊開路先鋒第一棒依然是旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲、擔任指定打擊。

鄭宗哲昨天首場冬盟出賽5打數沒有安打，今天1局上敲出一壘方向滾地球出局，3局上敲出二壘方向滾地球，靠著對手失誤上壘。

鄭宗哲5局敲出中外野方向飛球出局，7局上敲出左外野方向飛球出局，8局上壘上有人打擊機會，敲出左外野方向安打推進，今天總計5打數敲出1支安打有1得分。

台灣山林隊今天派出投手林原裕先發，2局下被顏郁軒、張祐嘉接連敲出安打，再被紀慶然敲出高飛犧牲打失掉1分。

台灣山林隊3局上追分，邱鑫選到四壞保送上壘，鄭宗哲敲出滾地球靠著失誤站上壘包，再靠著捕逸攻占二、三壘，何恆佑高飛犧牲打送回追平分，羅暐捷安打超前比數，接著盜上二壘，楊竣翔補上安打送回團隊第3分。

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台灣海洋隊4局下再追1分，台灣山林隊7局上再起攻勢，靠著張士綸內野安打、何恆佑二壘打多添1分保險分，台灣山林隊9局上再添分數，何恆佑、羅暐捷、林志綱接連3支安打攻勢串聯，送回團隊第5分，順利搶下比賽勝利。

台灣山林隊3棒何恆佑今天單場2安2打點，4棒羅暐捷單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；投手舒治浩中繼投1.2局沒被敲出安打，無失分，奪下勝投。（編輯：謝雅竹）1131130