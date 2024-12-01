拉紅布條迎接潘傑楷歸國 蘇智傑：很替他們開心

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（中央社記者楊啟芳台東1日電）原棒協關懷盃在台東進行，身為台東人的蘇智傑也到場參與，希望盡自己一點責任回饋，也找回初心。談到這次準備紅布條迎接潘傑楷回家，蘇智傑說：「很替他們開心。」

統一獅隊蘇智傑是台東人，這次也回家鄉參與關懷盃，他表示，「以前學長也是這樣帶我們上來，盡我們的一點責任，不敢說可以帶給小球員什麼影響，只希望我們出現可以讓他們開心，因為我們小時候也是，看到職棒球員會很開心。」

蘇智傑指出，之後也會多呼籲自己球隊的年輕學弟參加關懷盃，「除了回饋小朋友，對自己也會有很大幫助，回想起小時候自己打球、更有動力。」

這次世界12強棒球賽台灣隊奪冠，統一獅隊的陳傑憲、潘傑楷等人成為家喻戶曉球星，蘇智傑也很有感，他笑說，場邊小朋友都在唱「台灣尚勇」，連便利商店都在放應援歌。蘇智傑也盼這個棒球熱潮可以延續，「現在影響力真的很大。」

此外，台灣隊從東京歸國後，蘇智傑、吳桀睿還特別在社區門口拉紅布條迎接潘傑楷，讓他又驚又喜。蘇智傑表示，一開始是吳桀睿發想，「主要是恭喜他們回來，代表台灣為國爭光，背負台灣所有希望，他們也辛苦了，雖然自己沒有比賽，但很替他們開心。」

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不過蘇智傑指出，貼文下方留言都是在討論球員住家在哪，所以後續就將影片刪掉，「不想造成他們困擾，畢竟他們也有小孩，隱私要注意。」

蘇智傑今年球季遇到傷勢困擾，談到明年展望，他表示，「每年球季前都會做很多準備，但往往會有一些意外，希望明年開始不要再受傷，畢竟沒有健康的身體就沒有辦法跟人家競爭。我們球隊外野很競爭，沒有比他們突出的話，很快會被取代。」（編輯：張雅淨）1131201